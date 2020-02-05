Жириновский предложил написать «радостную» песню к Дню победы, «с оптимизмом»

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:40:17+03:00

До этого политик призывал сократить гимн с шести куплетов до трех

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Владимир Жириновский вновь обратился к музыкальным темам. После предложения сократить вдвое гимн России, лидер партии ЛДПР захотел новую песню к Дню Победы. Напомним, в этом году в мире отмечают 75-летие Победы над фашизмом. В Москве и других российских городах юбилей отметят с размахом. Приглашения от Владимира Путина приняли президент Франции, премьер-министр Индии и другие политики.

Владимир Жириновский обратил внимание, что все песни, что звучат в праздник Победы, грустные.

- На что жалуются ветераны войны? Вот каждый раз прием 9 мая, много песен, они все про смерть. Вы можете понять, что мы живы? Мы, рядовые, и маршалы, и генералы, с той войны вернулись. Мы живы, а все песни про умерших, про погибших, - приводит слова Жириновского РИА Новости.

Политик сказал, что нужно сделать госзаказ на новую песню. В стране достаточно талантливых авторов, которые могли бы справиться с этой задачей. Песня, по мнению, Владимира Жириновского, должна быть "радостная" и "с оптимизмом".

- Чтобы им (ветеранам) хотелось улыбаться под эту песню... "Вставай, страна огромная". Мы что, улыбаться будем под эту песню?.. Нужна новая песня,-заключил политик.

ИСТОЧНИК KP.RU