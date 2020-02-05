2020-02-05T15:01:43+03:00
Политика

Путин: "Человечество вновь оказалось у опасной черты"

Президент России рассказал, что угрожает мировой безопасности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны человечество вновь подошло к опасной черте. По словам президента России Владимира Путина, теперь мировой безопасности угрожают региональные конфликты, терроризм, разрушение системы контроля над вооружениями и неустойчивое состояние глобальной экономики.

В мае в Москве ждут лидеров других государств и иностранные делегации, чтобы вместе почтить память миллионов погибших и продемонстрировать приверженность идеалам мира, свободы и справедливости. Именно они были заложены странами-победителями Второй мировой в основу мироустройства, но продолжают нарушаться.

"К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Сайт kp.ru писал, что за последние месяцы в Россию прибыли новые послы из Китая, Франции, Германии, Великобритании, США и еще двух десятков стран. Все они и собрались в среду, 5 февраля, в Александровском зале Кремля.

Новый посол США Джон Салливан вручил Путину свои верительные грамоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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