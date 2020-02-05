2020-02-05T15:11:28+03:00
Политика

Песков объяснил необходимость поправок о Госсовете в Конституции

Основной закон России должен отвечать уровню развития политической системы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Кремле объяснили цель поправок к КонституцииВ Кремле объяснили цель поправок к КонституцииФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Необходимость внесения поправок в Конституцию РФ в части формирования Государственного обусловлены тем, что основной закон страны должен отвечать уровню развития политической системы. Такое объяснение дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Речь идет просто о том, чтобы эта система отвечала уровню развития политической системы и гражданского общества, отвечала тем ожиданиям, которые вызревают в обществе, и в том числе в недрах политической системы", - сказал представитель Кремля журналистам.

Сайт kp.ru писал, что президент РФ Владимир Путин сообщил о намерении внести поправки в Конституцию 15 января в рамках оглашения ежегодного Послания Федеральному собранию.

Формирование Госсовета обусловлено обеспечением согласованного взаимодействия органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики. Также изменения коснутся социальной части жизни государства.

Путин: предложенные мною поправки к Конституции продиктованы жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ФАС пригрозила крупными штрафами за завышение цен на медицинские маски
Россияне с задержанного в Японии лайнера не заразились коронавиурсом
#ПочтаПобеды: россиянам предложили написать «живые» письма ветеранам
Союз потребителей опроверг дефицит чеснока из-за коронавируса
Боксёр Кушиташвили, ударивший росгвардейца, обжаловал арест
Минздрав: На разработку вакцины от коронавируса уйдет 8-10 месяцев
Песков объяснил необходимость поправок о Госсовете в Конституции
Все россияне, хотевшие улететь из Уханя, эвакуированы
Путин: "Человечество вновь оказалось у опасной черты"
ФИФА отреагировала на информацию о недопуске России на ЧМ-2022
Жириновский предложил написать «радостную» песню к Дню победы, «с оптимизмом»
В Подмосковье начались учения по борьбе с распространением коронавируса
Эксперт дал советы по борьбе с новыми кредитными махинациями