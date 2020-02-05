Песков объяснил необходимость поправок о Госсовете в Конституции
Необходимость внесения поправок в Конституцию РФ в части формирования Государственного обусловлены тем, что основной закон страны должен отвечать уровню развития политической системы. Такое объяснение дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Речь идет просто о том, чтобы эта система отвечала уровню развития политической системы и гражданского общества, отвечала тем ожиданиям, которые вызревают в обществе, и в том числе в недрах политической системы", - сказал представитель Кремля журналистам.
Сайт kp.ru писал, что президент РФ Владимир Путин сообщил о намерении внести поправки в Конституцию 15 января в рамках оглашения ежегодного Послания Федеральному собранию.
Формирование Госсовета обусловлено обеспечением согласованного взаимодействия органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики. Также изменения коснутся социальной части жизни государства.
Путин: предложенные мною поправки к Конституции продиктованы жизнью.
ИСТОЧНИК KP.RU