Минздрав: На разработку вакцины от коронавируса уйдет 8-10 месяцев

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:08:03+03:00

В ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) признали – эффективного лекарства от коронавируса пока нет, но медики по всему миру пробуют свои комбинации противовриусных препаратов

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Российские ученые, как и их коллеги по всему миру, пробуют создать вакцину от коронавируса. Работу несколько затормозило то, что пока китайские ученые не передали им образец живого штамма. Выделить штамм от двух пациентов, госпитализированных с коронавирусом в России, не получилось, так как у обоих китайцев легкая форма заболевания.

- На разработку вакцины против новой коронавирусной инфекции может уйти не меньше 8-10 месяцев,- приводит сообщение главы Минздрава Михаила Мурашко ТАСС.

Так что пока пациентов лечат противовирусными препаратами и лекарствами для пациентов с гриппом и ВИЧ. Это медикаменты, которые произведены для других вирусов. Но в некоторых случаях они могут помочь, особенно, когда болезнь в легкой степени. В ВОЗ подтвердили - единого эффективного лекарства отк оронавиурса в мире нет.

Но врачи пытаются экспериментировать, чтобы спасти жизни пациентов. Например, медики из Таиланда смогли при помощи комбинации лекарств от гриппа и ВИЧ помочь пожилой женщине с коронавирусом. Они поделились с коллегами своим открытием и надеются, что опыт по сочетанию лекарств поможет врачам из других стран в лечении пациентов с осложнениями от коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758938" frameborder="0"></iframe> Эвакуированные из охваченного эпидемией коронавируса Уханя россияне приземлились в Тюмени.Два военных самолета доставили в Россию в общей сложности 144 человека

ИСТОЧНИК KP.RU