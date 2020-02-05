2020-02-05T15:08:03+03:00
Общество

Минздрав: На разработку вакцины от коронавируса уйдет 8-10 месяцев

В ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) признали – эффективного лекарства от коронавируса пока нет, но медики по всему миру пробуют свои комбинации противовриусных препаратов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Лекарство от коронавируса пытаются создать во многих странахЛекарство от коронавируса пытаются создать во многих странахФото: REUTERS
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Российские ученые, как и их коллеги по всему миру, пробуют создать вакцину от коронавируса. Работу несколько затормозило то, что пока китайские ученые не передали им образец живого штамма. Выделить штамм от двух пациентов, госпитализированных с коронавирусом в России, не получилось, так как у обоих китайцев легкая форма заболевания.

- На разработку вакцины против новой коронавирусной инфекции может уйти не меньше 8-10 месяцев,- приводит сообщение главы Минздрава Михаила Мурашко ТАСС.

Так что пока пациентов лечат противовирусными препаратами и лекарствами для пациентов с гриппом и ВИЧ. Это медикаменты, которые произведены для других вирусов. Но в некоторых случаях они могут помочь, особенно, когда болезнь в легкой степени. В ВОЗ подтвердили - единого эффективного лекарства отк оронавиурса в мире нет.

Но врачи пытаются экспериментировать, чтобы спасти жизни пациентов. Например, медики из Таиланда смогли при помощи комбинации лекарств от гриппа и ВИЧ помочь пожилой женщине с коронавирусом. Они поделились с коллегами своим открытием и надеются, что опыт по сочетанию лекарств поможет врачам из других стран в лечении пациентов с осложнениями от коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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