Союз потребителей опроверг дефицит чеснока из-за коронавируса

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:25:39+03:00

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В СМИ появилась информация, что вспышка коронавируса может привести к дефициту чеснока в России. Эксперты "Россельхозбанка" заявили, что Китай поставляет порядка 80% чеснока в РФ. Поэтому вспышка коронавируса может существенно сказаться на количестве и качестве этих поставок.

Однако в Союзе потребителей информацию о скором дефиците чеснока не подтвердили. Председатель организации Петр Шелищ заявил, что если некоторые перебои с поставками и будут, то они точно не приведут к глобальному дефициту.

- Если, действительно, поставки прекращены, прекращаются или могут быть прекращены, то это, конечно, повлияет на цены. Но чеснок мы не закупаем килограммами и цена его в принципе не столь высока, поэтому я и не думаю, что это как-то серьезно скажется на благополучии наших граждан, - приводит его слова ИА НСН.

Он также отметил, что продавцам не стоит опасаться вспышки коронавируса и как-то настороженно относиться к китайской продукции, так как вещи, привозимые из Китая не могут быть переносчиками болезни. Вирус передается воздушно-капельным путем.

ИСТОЧНИК KP.RU