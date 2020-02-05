Adidas временно закрывает магазины в Китае из-за коронавируса
Немецкий концерт по производству спортивной обуви и одежды Adidas AG вынужден временно закрыть многие свои магазины в Китае в рамках недопущения распространения коронавируса. Об этом сообщила представитель компании Клаудиа Ланге.
"Мы следуем предписаниям властей на месте. К этому также относится закрытие существенного числа наших магазинов в стране. Кроме того, мы наблюдаем схожее развитие событий в рамках наших франшиз", - цитирует ТАСС Ланге.
По ее словам, сейчас бизнес переживает негативное влияние распространения инфекционного заболевания, однако судить о степени нанесенного ущерба пока рано. Сколько именно магазинов было закрыто, не уточняется, но всего по Китаю их около 500.
Сайт kp.ru писал, что ранее из-за коронавируса закрылись торговые точки других крупных компаний, таких как Apple, IKEA, а также рестораны сетей "Старбакс" и "Макдональдс".
Карта распространения коронавируса
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ИСТОЧНИК KP.RU
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