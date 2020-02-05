2020-02-05T15:47:02+03:00
Общество

Россияне впервые смогут пройти перепись населения по интернету в октябре 2020 года

В Росстате сообщили, что цифровизация позволит ускорить обработку данных и подведение итогов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россияне впервые смогут пройти перепись населения по интернету в октябре 2020 годаРоссияне впервые смогут пройти перепись населения по интернету в октябре 2020 годаФото: REUTERS
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С 1 по 31 октября 2020 года в Россияне впервые смогут пройти перепись населения по интернету. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Смелов.

Он уточнил, что перепись можно будет пройти тремя способами. Заполнив анкету самостоятельно через портал Госуслуг, в крупных многофункциональных центрах, а также традиционно - с помощью переписчиков.

«Наибольший охват населения обеспечат переписчики: люди привыкли к этому формату. Но те, кто, например, не хочет пускать переписчиков в дом, могут воспользоваться цифровыми вариантами. Даже если таких людей окажется 10%, это будет хороший результат», - сказал замглавы Росстата.

Смелов отметил, что цифровизация позволит ускорить обработку данных и подведение итогов. По его словам, предварительные результаты Росстат объявит в декабре этого года, а основные итоги в половозрастном составе и по регионам будут готовы к середине следующего года.

Как писал сайт kp.ru, в этом году изменится формат работы у переписчиков. Вместо бумажных блокнотов им вручат планшеты. Таким образом вся информация будет сразу поступать в общую базу данных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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