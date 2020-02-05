Эксперт оценил преимущества танка Т-90М перед конкурентами

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:47:48+03:00

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Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов назвал основные преимущества российского танка Т-90М «Прорыв». Сильных сторон у военной техники оказалось сразу несколько, в том числе цена.

Эксперт отметил, что конкурентами российской боевой машине могут стать модернизированные немецкий «Леопард-2», американский «Абрамс» и французский Leclerc. Тем не менее, они значительно тяжелее и в 2-3 раза дороже отечественной машины.

Т-90М — это новая версия танка Т-90 с боевым башенным модулем и 125-мм пушкой повышенной точности. Испытания прошли успешно, и машина запущена в серийное производство.

- Стоит отметить автоматизированную систему управления огнем «Калина», а еще «Прорыв» обладает двигателем повышенной мощности. Он более проходимый и защищенный. Танк оборудован противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом динамической защиты «Реликт», - комментирует «Известиям» эксперт.

Технические возможности машины позволяют применять боевые платформы следующего поколения и различные боеприпасы. Для экипажа тоже созданы улучшенные условия – установлен кондиционер.

Ранее представители «Уралвагонзавода» подтвердили, что испытания танка успешно завершены. Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что Россия и Индия подписали контракт о продлении производства экспортного варианта танка Т-90 (модель Т-90С) до 2028 года.

ИСТОЧНИК KP.RU