Россия ввела запрет на транзитные авиаперелёты иностранцев из Китая
Транзитные авиаперелеты иностранцев, которые прибыли из Китая, прекращены с 4 февраля. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства 5 февраля.
- С 4 февраля введён запрет на транзитные авиаперелеты иностранных граждан из Китая, - сообщила вице-премьер и пояснила, что подобное решение принял оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Голикова также отметила, что количество чартерных рейсов из Китая в Россию продолжают сокращать.
Ранее сайт kp.ru писал о вступлении в силу распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина о запрете на въезд в Россию всем иностранцам, следующим из Китая.
Единственным воздушным пунктом пропуска через российскую границу останется аэропорт Шереметьево. Об этом Голикова сообщила по итогам заседания специально созданного штаба.
Путин: Россия будет всячески поддерживать борьбу с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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