2020-02-05T16:25:53+03:00
Общество

Россия ввела запрет на транзитные авиаперелёты иностранцев из Китая

Также продолжает сокращаться количество чартерных рейсов
Ася КУЗНЕЦОВА
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С 4 февраля введён запрет на транзитные авиаперелеты иностранных граждан из КитаяС 4 февраля введён запрет на транзитные авиаперелеты иностранных граждан из КитаяФото: Иван ВИСЛОВ
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Транзитные авиаперелеты иностранцев, которые прибыли из Китая, прекращены с 4 февраля. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства 5 февраля.

- С 4 февраля введён запрет на транзитные авиаперелеты иностранных граждан из Китая, - сообщила вице-премьер и пояснила, что подобное решение принял оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Голикова также отметила, что количество чартерных рейсов из Китая в Россию продолжают сокращать.

Ранее сайт kp.ru писал о вступлении в силу распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина о запрете на въезд в Россию всем иностранцам, следующим из Китая.

Единственным воздушным пунктом пропуска через российскую границу останется аэропорт Шереметьево. Об этом Голикова сообщила по итогам заседания специально созданного штаба.

Путин: Россия будет всячески поддерживать борьбу с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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