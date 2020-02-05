Россия ввела запрет на транзитные авиаперелёты иностранцев из Китая

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:25:53+03:00

С 4 февраля введён запрет на транзитные авиаперелеты иностранных граждан из Китая Фото: Иван ВИСЛОВ

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Транзитные авиаперелеты иностранцев, которые прибыли из Китая, прекращены с 4 февраля. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства 5 февраля.

- С 4 февраля введён запрет на транзитные авиаперелеты иностранных граждан из Китая, - сообщила вице-премьер и пояснила, что подобное решение принял оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Голикова также отметила, что количество чартерных рейсов из Китая в Россию продолжают сокращать.

Ранее сайт kp.ru писал о вступлении в силу распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина о запрете на въезд в Россию всем иностранцам, следующим из Китая.

Единственным воздушным пунктом пропуска через российскую границу останется аэропорт Шереметьево. Об этом Голикова сообщила по итогам заседания специально созданного штаба.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758716" frameborder="0"></iframe> Путин: Россия будет всячески поддерживать борьбу с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU