В Китае мужчина скрыл поездку в Ухань и заразил коронавирусом семь человек
В Китае задержали жителя уезда Цзиньцзян, который намеренно скрыл факт своей поездки в город Ухань, ставший эпицентром распространения коронавируса, и заразил инфекционным заболеванием как минимум семь человек.
Мужчина соврал односельчанам, что вернулся с Филиппин, а после даже посетил несколько общественных мероприятий, включая свадьбу, на которой присутствовали около трех тысяч гостей.
Врачи выявили у него коронавирус лишь 2 февраля. Наблюдались ли симптомы инфекции до этого, газета Global Times не уточняет. Более четырех тысяч человек, контактировавшие с задержанным, помещены на карантин. Специалисты считают, что мужчина мог бояться изоляции.
"Дискриминация - это неправильно, но это не повод нарушать правила. Сокрытие правды может привести к еще более печальным последствиям", - прокомментировал ситуацию психолог из Китайского университета политических наук и права Пи Ицзюнь.
Сайт kp.ru писал, что жертвами коронавируса стали уже свыше 490 человек, однако число вылечившихся от этого заболевания вдвое больше. На лечении в России остаются два человека с китайской пневмонией.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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