В Китае мужчина скрыл поездку в Ухань и заразил коронавирусом семь человек

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:01:33+03:00

Инфицированного жителя уезда Цзиньцзян уже задержали, а контактировавших с ним людей - более 4 тыс. человек - поместили на карантин

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В Китае задержали жителя уезда Цзиньцзян, который намеренно скрыл факт своей поездки в город Ухань, ставший эпицентром распространения коронавируса, и заразил инфекционным заболеванием как минимум семь человек.

Мужчина соврал односельчанам, что вернулся с Филиппин, а после даже посетил несколько общественных мероприятий, включая свадьбу, на которой присутствовали около трех тысяч гостей.

Врачи выявили у него коронавирус лишь 2 февраля. Наблюдались ли симптомы инфекции до этого, газета Global Times не уточняет. Более четырех тысяч человек, контактировавшие с задержанным, помещены на карантин. Специалисты считают, что мужчина мог бояться изоляции.

"Дискриминация - это неправильно, но это не повод нарушать правила. Сокрытие правды может привести к еще более печальным последствиям", - прокомментировал ситуацию психолог из Китайского университета политических наук и права Пи Ицзюнь.

Сайт kp.ru писал, что жертвами коронавируса стали уже свыше 490 человек, однако число вылечившихся от этого заболевания вдвое больше. На лечении в России остаются два человека с китайской пневмонией.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ИСТОЧНИК KP.RU