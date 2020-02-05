2020-02-05T17:01:33+03:00
В мире

В Китае мужчина скрыл поездку в Ухань и заразил коронавирусом семь человек

Инфицированного жителя уезда Цзиньцзян уже задержали, а контактировавших с ним людей - более 4 тыс. человек - поместили на карантин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Психолог считает, что задержанный боялся изоляцииПсихолог считает, что задержанный боялся изоляцииФото: REUTERS
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В Китае задержали жителя уезда Цзиньцзян, который намеренно скрыл факт своей поездки в город Ухань, ставший эпицентром распространения коронавируса, и заразил инфекционным заболеванием как минимум семь человек.

Мужчина соврал односельчанам, что вернулся с Филиппин, а после даже посетил несколько общественных мероприятий, включая свадьбу, на которой присутствовали около трех тысяч гостей.

Врачи выявили у него коронавирус лишь 2 февраля. Наблюдались ли симптомы инфекции до этого, газета Global Times не уточняет. Более четырех тысяч человек, контактировавшие с задержанным, помещены на карантин. Специалисты считают, что мужчина мог бояться изоляции.

"Дискриминация - это неправильно, но это не повод нарушать правила. Сокрытие правды может привести к еще более печальным последствиям", - прокомментировал ситуацию психолог из Китайского университета политических наук и права Пи Ицзюнь.

Сайт kp.ru писал, что жертвами коронавируса стали уже свыше 490 человек, однако число вылечившихся от этого заболевания вдвое больше. На лечении в России остаются два человека с китайской пневмонией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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