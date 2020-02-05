Путин: Состав правительства у нас, я считаю, оказался оптимальным

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:10:52+03:00

Путин: у нового правительства нет ни одной минуты на раскачку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам российского лидера, все члены кабмина знают свои задачи и настроены на работу

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Президент России Владимир Путин назвал оптимальным нынешний состав правительство и заявил, что кабмин не имеет «никакого права» на раскачку, поскольку все знают свои задачи.

«Состав правительства у нас, я считаю, оптимальным оказался (...) есть люди, которые в правительстве раньше не работали, но так или иначе на своих прежних должностях были вовлечены в эту работу», - сказал российский лидер.

Путин добавил, что у кабмина «вообще нет ни одной минуты на раскачку» и возможностей «прикрываться тем, что кто-то чего-то не знает», поскольку «все всё знают» и настроены на работу.

Напомним, 15 января после оглашения послания президента, в котором были предложены изменения Конституции России, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе подало в отставку. Через неделю был утверждён новый состав кабмина, который обновился наполовину. Новый премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о своем намерении в первую очередь внедрять современные технологии и заняться реформой управления.

ИСТОЧНИК KP.RU