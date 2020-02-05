В работе "Яндекса" произошёл сбой

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:22:44+03:00

68% пользователей, пожаловавшихся на сбой, сообщили о проблемах с почтой, у 28% нарушения в работе сайта, а 2% жалуются на сервис "Яндекс.Деньги" Фото: Евгения ГУСЕВА

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О сбое в работе сразу нескольких сервисов Яндекса сообщил сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. 68% пользователей, пожаловавшихся на сбой, сообщили о проблемах с почтой, у 28% нарушения в работе сайта, а 2% жалуются на сервис "Яндекс.Деньги". Проблемы возникли с 15:30 у пользователей в европейской части России, на Урале, в Новосибирске и Приморье.

Ранее сайт kp.ru сообщал о сбое в работе почтового сервиса Mail.ru Group. Тогда пользователи по всей стране жаловались работу почты. Хуже всего была ситуация в западной части России, где пользователи не могли не только войти на страничку почтового сервиса, но и в целом сталкивались со сложностями при просмотре сайта.

- Около 61% пожаловавшихся на проблемы сообщают о сложностях в работе почтового сервиса, у 26% не работает его сайт и 11% испытывают проблемы со входом, - приводил данные Downdetector.

ИСТОЧНИК KP.RU