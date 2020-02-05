Путин призвал правительство добиться прорыва в дебюрократизации

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:32:44+03:00

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Президент России Владимир Путин заявил, что ждет от нового правительство «настоящего прорыва в дебюрократизации по всем направлениям», которая будет гарантией доверия со стороны населения, а также повышением темпов и качества работы по национальным проектам.

«Здесь важно добиться сквозного повышения эффективности работы, ускорить прохождение документов и управленческих решений, рачительно использовать финансовые средства», - пояснил глава государства.

Российский лидер отметил, что кабмин уже внедряет цифровые технологии в деятельность министерств, а также проводит оптимизацию административных процедур. Он добавил, что граждане, семьи и бизнес должны «почувствовать» насколько «комфортнее, проще и удобнее можно получить государственную или муниципальную поддержку».

Напомним, новый премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на новом посту в первую очередь он намерен приступить к реформе управления и внедрению современных технологии, которые позволить упростить процесс получения госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU