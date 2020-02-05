«Медицина не должна поскальзываться»: известный блогер Ольга Шелест – о послании губернатора Самарской области

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:48:21+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился с Посланием к жителям региона и депутатам. Много внимания в нем он уделил вопросам здравоохранения, отметив особенно, что врачи не должны ставить деньги выше здоровья пациентов. О задачах, которые глава региона поставил перед системой здравоохранения, высказалась общественный деятель, блогер Ольга Шелест, занимающаяся проблемами больных детей. Она отметила, что сегодня зачастую система поскальзывается на низовом звене.

- В своем послании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров привел простой пример: открыты новые отделения ранней диагностики онкологических заболеваний, вложены большие денежные средства, закуплено и поставлено дорогостоящее диагностическое оборудование.

И вот женщине диагностировали рак. Чтобы лечь на более детальное обследование, ей необходимо получить направление из поликлиники. Но заведующая поликлиникой отказывает женщине в направлении на госпитализацию, мотивируя это тем, что тогда уменьшится финансирование самой поликлиники... Чтобы получить такое нужное направление, женщине пришлось обратиться напрямую к губернатору, но ушло драгоценное время. И это - ужасно! Ведь все сделано для того, чтобы на ранней стадии диагностировать заболевание и вылечить человека, но система поскальзывается на самом низовом звене, - поделилась она своим мнением.

Ольга также отметила, что, конечно же, определенные кадровые решения будут приняты. А министр здравоохранения Михаил Ратманов сумеет доходчиво объяснить, что врачи должны думать не о деньгах, а о пациентах.

- Но статистика говорит и о том, что растет количество людей, полностью излечившихся от рака.

А значит, рак – это не приговор. И с ним можно и нужно бороться! Собрать волю в кулак, опереться на родных и друзей и вступить в бой. Моральный дух больного часто оказывается важнейшим условием для выздоровления. Всем желаю здоровья и веры в лучшее! – отметила блогер.