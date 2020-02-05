2020-02-05T17:54:59+03:00
Политика

Вашингтон анонсировал переговоры с Москвой по контролю над вооружениями

При этом помощник Трампа заявил, что США будут противостоять России «там, где это необходимо»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Вашингтон анонсировал переговоры с Москвой по контролю над вооружениямиВашингтон анонсировал переговоры с Москвой по контролю над вооружениямиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вашингтон и Москва в скором времени начнут переговоры по вопросу контроля над вооружениями, а также по ядерным вопросам. Такое заявление сделал помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

«Мы будем противостоять России там, где это необходимо, однако в то же время мы скоро начнем переговоры по контролю над вооружениями и по ядерным вопросам, что важно для всего мира, не только для США и России», - заявил помощник главы Белого дома

Днем ранее президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Россию и США провести переговоры по вопросу контроля над вооружениями. По его словам, сторонам необходимо реконструировать надежные правила и процедуры

Напомним, 1 февраля прошлого года американский лидер Дональд Трамп официально объявил о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) . После чего президент России Владимир Путин объявил о зеркальном ответе. Таким образом Москва вслед за Вашингтоном приостановила действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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