2020-02-05T18:13:57+03:00
Политика

Вице-адмирал США рассказал о росте потенциала российского флота

Командующий Вторым флотом американских ВМС отметил ледокол, который может нести ракеты «Калибр»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Командующий Вторым флотом американских ВМС отметил ледокол, который может нести ракеты «Калибр»Командующий Вторым флотом американских ВМС отметил ледокол, который может нести ракеты «Калибр»Фото: Минобороны РФ
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Количество современных российских подлодок в Атлантическом океане постоянно растет, в то время как в Антарктике наращивание потенциала ВМФ РФ. Все это ставит под сомнение лидерство Соединённых Штатов на море. Такое заявление сделал командующий Вторым флотом ВМС США, вице-адмирал Эндрю Льюис.

Он отметил, что российские суда становятся эффективнее и способны нести «все более смертоносные системы вооружений» такие, как ракеты повышенной дальности «Калибр».

«Российская Федерация вернулась на рубежи советских времен, она построила новые военные объекты в Заполярье. РФ даже построила ледокол, который может нести ракеты повышенной дальности «Калибр»», - сказал американский вице-адмирал.

При этом, по словам Льюиса, у Вашингтона больше «друзей, готовых помочь».

Отметим, что ранее Льюис заявлял о возможности победы Штатов над Россией в Крыму и Калининграде, которые особо важными стратегическими районами для нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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