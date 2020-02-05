Вице-адмирал США рассказал о росте потенциала российского флота
Количество современных российских подлодок в Атлантическом океане постоянно растет, в то время как в Антарктике наращивание потенциала ВМФ РФ. Все это ставит под сомнение лидерство Соединённых Штатов на море. Такое заявление сделал командующий Вторым флотом ВМС США, вице-адмирал Эндрю Льюис.
Он отметил, что российские суда становятся эффективнее и способны нести «все более смертоносные системы вооружений» такие, как ракеты повышенной дальности «Калибр».
«Российская Федерация вернулась на рубежи советских времен, она построила новые военные объекты в Заполярье. РФ даже построила ледокол, который может нести ракеты повышенной дальности «Калибр»», - сказал американский вице-адмирал.
При этом, по словам Льюиса, у Вашингтона больше «друзей, готовых помочь».
Отметим, что ранее Льюис заявлял о возможности победы Штатов над Россией в Крыму и Калининграде, которые особо важными стратегическими районами для нашей страны.
ИСТОЧНИК KP.RU