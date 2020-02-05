2020-02-05T18:36:52+03:00
Общество

В Британии начнут испытания вакцины против нового коронавируса на животных

Ученые сообщают, что образец вакцины против китайского коронавируса будет готов в ближайшие дни [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Британии начнут испытания вакцины против нового коронавируса на животныхВ Британии начнут испытания вакцины против нового коронавируса на животныхФото: Александр ГЛУЗ
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На следующей неделе британские ученые начнут испытания на животных вакцины против коронавируса 2019-nCoV. Профессор Имперского колледжа Лондона Робин Шэтток пояснил, что в лабораторных условиях специалисты сделают образец вакцины в варианте для животных, «срезав часть пути» до получения клинического образца.

«Обычные подходы занимают не менее двух-трех лет прежде, чем дойдем до клинических испытаний. А мы преодолели эту стадию в лаборатории за 14 дней, получив возможный образец (…) У нас будет [образец] в варианте для животных. К началу следующей недели. Мы срезали эту часть пути», - передает телеканал Sky news слова ученого

Он добавил, что при удачных испытаниях и получения достаточного финансирования вакцину можно будет испытывать на людях этим летом.

Напомним, ранее посол Китая в России сообщил, что китайские медики выделили штаммы коронавируса, на основе которых можно создать вакцину

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что эффективного лекарства от нового типа коронавируса нет, но ученые по всему миру пробуют свои комбинации противовирусных препаратов. В Минздрав России сообщили, что Минздрав на разработку вакцины уйдет 8-10 месяцев.

Информация о профилактике коронавируса в Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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