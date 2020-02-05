Советник Трампа: "Мы хотим, чтобы у нас были отличные отношения с Россией"

5 Февр. 2020 2020-02-05T18:59:39+03:00

При этом, Роберт О'Брайен заявил, что США будут противостоять России "там, где это необходимо"

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США заинтересованы в установлении хороших отношений с Россией. Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

- Мы заинтересованы в хороших отношениях с Россией, мы собираемся общаться с русскими… Мы хотим сделать все, что от нас зависит, чтобы у нас были отличные отношения с Россией, - сказал он в ходе своего выступления в Вашингтоне.

Он также вспомнил Вторую мировую войну, в которой Россия и США были союзниками. И в частности, отметил знаменитую встречу на реке "Эльба", где обе страны "пожали друг другу руки".

Ранее Роберт О'Брайен сообщил о том, что Россия и США в скором времени начнут переговоры по контролю над вооружениями. Он отметил, что для США важно установить диалог с Россией, но в то же время Америка не хочет подводить своих союзников по всему миру, поэтому будет противостоять Москве "там, где это необходимо".

ИСТОЧНИК KP.RU