2020-02-05T18:59:39+03:00
Политика

Советник Трампа: "Мы хотим, чтобы у нас были отличные отношения с Россией"

При этом, Роберт О'Брайен заявил, что США будут противостоять России "там, где это необходимо"
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Советник Трампа заявил, что США хотят хороших отношений с РоссиейСоветник Трампа заявил, что США хотят хороших отношений с РоссиейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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США заинтересованы в установлении хороших отношений с Россией. Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

- Мы заинтересованы в хороших отношениях с Россией, мы собираемся общаться с русскими… Мы хотим сделать все, что от нас зависит, чтобы у нас были отличные отношения с Россией, - сказал он в ходе своего выступления в Вашингтоне.

Он также вспомнил Вторую мировую войну, в которой Россия и США были союзниками. И в частности, отметил знаменитую встречу на реке "Эльба", где обе страны "пожали друг другу руки".

Ранее Роберт О'Брайен сообщил о том, что Россия и США в скором времени начнут переговоры по контролю над вооружениями. Он отметил, что для США важно установить диалог с Россией, но в то же время Америка не хочет подводить своих союзников по всему миру, поэтому будет противостоять Москве "там, где это необходимо".

ИСТОЧНИК KP.RU

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