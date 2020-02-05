2020-02-05T20:07:15+03:00
Происшествия

В Австрии украли ворота с территории мемориального комплекса советским солдатам

Местные правоохранительные органы проинформированы о случившими
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Австрии украли ворота с территории мемориального комплекса солдатам СССР. Фото: посольство РФВ Австрии украли ворота с территории мемориального комплекса солдатам СССР. Фото: посольство РФ
Изменить размер текста:

В австрийском городе Лаа-ан-дер-Тая украли подготовленные к установке кованые ворота, которые находились на территории мемориального комплекса советским воинам. Об этом сообщило российское посольство в Австрии.

«В прошедшие выходные в г. Лаа-ан-дер-Тая (федеральная земля Нижняя Австрия) с прицерковной территории рядом с советским воинским захоронением, где погребены несколько сотен бойцов, были украдены привезенные из России и подготовленные к установке кованые ворота», - говорится в сообщении на официальной странице диппредставительства в Facebook.

В посольстве сообщили, что местные правоохранительные органы проинформированы о случившими и «ведутся поиски злоумышленников». Дипломаты также выразили надежду на «оперативное расследование».

Как рассказывал сайт kp.ru, в Австрии находится более трёхсот советских воинских захоронений. Ворота были похищены с территории, прилегающей к Храму святого Архистратига Божия Михаила, где каждый год 9 мая проходят богослужения в память советских воинов, павших на полях сражений Второй мировой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава USADA: решение по статусу РУСАДА будет принято после Олимпиады-2020
Мишустину выдали Aurus
ВОЗ призвала мировое сообщество выделить 675 млн долларов на борьбу с новым коронавирусом
МИД РФ: невыдача американских виз официальным лицам приобретает «массовый характер»
В Австрии украли ворота с территории мемориального комплекса советским солдатам
Росавиация разослала телеграмму о запрете чартерных рейсов между Россией и Китаем с 14 февраля
Россиянин с семьей оказался на лайнере, на котором обнаружили коронавирус
Представитель Зеленского заявил о неготовности Киева взять Крым, даже если Москва его отдаст
Пассажирский самолет в аэропорту Стамбула протаранил ограждение при посадке
Советник Трампа: "Мы хотим, чтобы у нас были отличные отношения с Россией"
В Британии начнут испытания вакцины против нового коронавируса на животных
Вице-адмирал США рассказал о росте потенциала российского флота
Вашингтон анонсировал переговоры с Москвой по контролю над вооружениями
«Медицина не должна поскальзываться»: известный блогер Ольга Шелест – о послании губернатора Самарской области
Путин призвал правительство добиться прорыва в дебюрократизации
В работе "Яндекса" произошёл сбой
Путин: Состав правительства у нас, я считаю, оказался оптимальным
В Китае мужчина скрыл поездку в Ухань и заразил коронавирусом семь человек
В Германии потребовали от ЕС «четче» реагировать на санкции против «Северного потока - 2»
Эрдоган: нападение на турецких военных начинает «новую эпоху» в Сирии
Россия ввела запрет на транзитные авиаперелёты иностранцев из Китая