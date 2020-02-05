В Австрии украли ворота с территории мемориального комплекса советским солдатам
В австрийском городе Лаа-ан-дер-Тая украли подготовленные к установке кованые ворота, которые находились на территории мемориального комплекса советским воинам. Об этом сообщило российское посольство в Австрии.
«В прошедшие выходные в г. Лаа-ан-дер-Тая (федеральная земля Нижняя Австрия) с прицерковной территории рядом с советским воинским захоронением, где погребены несколько сотен бойцов, были украдены привезенные из России и подготовленные к установке кованые ворота», - говорится в сообщении на официальной странице диппредставительства в Facebook.
В посольстве сообщили, что местные правоохранительные органы проинформированы о случившими и «ведутся поиски злоумышленников». Дипломаты также выразили надежду на «оперативное расследование».
Как рассказывал сайт kp.ru, в Австрии находится более трёхсот советских воинских захоронений. Ворота были похищены с территории, прилегающей к Храму святого Архистратига Божия Михаила, где каждый год 9 мая проходят богослужения в память советских воинов, павших на полях сражений Второй мировой войны.
ИСТОЧНИК KP.RU