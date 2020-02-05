2020-02-05T20:33:36+03:00
Политика

МИД РФ: невыдача американских виз официальным лицам приобретает «массовый характер»

В ведомстве назвали визовые отказы «осознанной и преднамеренная линией» Вашингтона
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МИД РФ: невыдача американских виз официальным лицам приобретает «массовый характер». Фото: Антон Новодережкин. ТАССМИД РФ: невыдача американских виз официальным лицам приобретает «массовый характер». Фото: Антон Новодережкин. ТАСС
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Несмотря на неоднократные обращения российской стороны визовые отказы со стороны американских властей приобретают «массовый характер». Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел России.

«С сожалением констатируем, что ситуация вокруг выдачи виз российским официальным лицам, направляющимся в США по служебным делам, не только не улучшается, но продолжает деградировать», - сказали во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ назвали визовые отказы «осознанной и преднамеренная линией Вашингтона»

В ведомстве добавили, что Россия предлагает США нормализовать выдачу виз официальным лицам.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно об отказе в выдаче американских виз делегации российского казначейства. Под ограничительные меры в частности попал директор департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов. Из-за проблем с визами треть российской делегации не смогла принять участие в работе Первого комитета Генассамблеи ООН по вопросам разоружения. А глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев по той же причине не выступил с докладом на заседании ГА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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