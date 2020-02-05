Глава USADA: решение по статусу РУСАДА будет принято после Олимпиады-2020

5 Февр. 2020 2020-02-05T21:20:16+03:00

Разбирательство в Спортивном арбитраже потребует слишком много времени, посетовал Трэвис Тайгарт

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Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о лишении статуса соответствия российского антидопингового агентства (РУСАДА) и отстранения российских спортсменов могут вынести только после Олимпийских игр 2020 года в Токио. Такое заявление сделал глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.

«Посыл очевиден - российское дело не будет завершено до Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут этим летом в Токио. Предупредительный сигнал со стороны президента МОК в адрес спортсменов, отстаивающих свои права, столь же очевиден, как и неэффективен», - сказал он, выступая на слушаниях в Сенате Конгресса США.

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) нашло в базе данных московской лаборатории допинговые «несоответствия». Комитет WADA рекомендовал исполкому отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях на четыре года. Исполком WADA принял такое решение 9 декабря.

РУСАДА обжаловало санкции против российской сборной в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Накануне В WADA запросили публичные слушания по делу российского антидопингового агентства для того, чтобы «мир слышал аргументы и понимал процесс»

ИСТОЧНИК KP.RU