Крушение самолета в Стамбуле: пострадали 120 человек, госпитализированы - более 50

5 Февр. 2020 2020-02-05T21:33:08+03:00

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После жесткой посадки пассажирского самолета в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен госпитализированы по меньшей мере 52, ранены -120. Об этом сообщил губернатор Стамбула Али Йерликая.

«На момент 19:40 [время совпадает с московским] мы доставили из аэропорта в больницы 52 человека», - сказал он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759017" frameborder="0"></iframe> Автобус, на котором эвакуировали пассажиров выкатившегося за пределы ВПП самолета в Стамбуле.

Власти Турции сообщили, что причиной трагедии стали плохие погодные условия. В Стамбуле был ливень и сильный ветр.

Как писал сайт kp.ru, самолет авиакомпании Pegasus Airlines рейса Измир-Стамбул совершал посадку в плохих погодных условиях, в результате лайнер не смог удержаться на взлетно-посадочной полосе, после чего соскользнул на дорогу и разбился вдребезги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759018" frameborder="0"></iframe> Спасательная операция при крушении самолета в Турции.

Судно развалилось на три части и загорелось, однако прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать возгорание. На его борту находились 177 пассажиров и шесть членов экипажа. Турецкие власти сообщили, что все они эвакуированы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759008" frameborder="0"></iframe> В Стамбуле самолет выкатился за пределы ВПП.

ИСТОЧНИК KP.RU