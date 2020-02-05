Крушение самолета в Стамбуле: пострадали 120 человек, госпитализированы - более 50
После жесткой посадки пассажирского самолета в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен госпитализированы по меньшей мере 52, ранены -120. Об этом сообщил губернатор Стамбула Али Йерликая.
«На момент 19:40 [время совпадает с московским] мы доставили из аэропорта в больницы 52 человека», - сказал он.
Автобус, на котором эвакуировали пассажиров выкатившегося за пределы ВПП самолета в Стамбуле.
Власти Турции сообщили, что причиной трагедии стали плохие погодные условия. В Стамбуле был ливень и сильный ветр.
Как писал сайт kp.ru, самолет авиакомпании Pegasus Airlines рейса Измир-Стамбул совершал посадку в плохих погодных условиях, в результате лайнер не смог удержаться на взлетно-посадочной полосе, после чего соскользнул на дорогу и разбился вдребезги.
Спасательная операция при крушении самолета в Турции.
Судно развалилось на три части и загорелось, однако прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать возгорание. На его борту находились 177 пассажиров и шесть членов экипажа. Турецкие власти сообщили, что все они эвакуированы.
В Стамбуле самолет выкатился за пределы ВПП.
ИСТОЧНИК KP.RU