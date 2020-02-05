2020-02-05T22:14:52+03:00
Общество

Эксперт назвал наименее вредный алкоголь

Если пиво заслужило статус самого опасного, то вино можно причислить к полезным
Елена АКИМОВА
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Вино наименее вредный алкогольный напиток, главное не злоупотреблять количествомВино наименее вредный алкогольный напиток, главное не злоупотреблять количествомФото: Евгения ГУСЕВА
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Психиатр-нарколог Александр Ковтун назвал наименее вредный алкогольный напиток. Эксперт не стал выделять разницу между спиртным, отметив, что каждый вид по своему пагубно воздействует на организм человека. Но если уж выбирать наименее опасное, то это вино.

- Разделять спиртное по степени опасности неправильно, каждый вид может при повторном употреблении вызывать привыкание и формировать зависимость. Главная опасность – человек начинает деградировать, - рассуждает эксперт.

При употреблении любого алкоголя стоит помнить о количестве: чем больше выпил, тем выше токсичная нагрузка на органы, печень, почки, и тем выше опасность.

- Состав – это уже третий вопрос. Нет информации о большем или меньшем вреде пива в отличие от, например, вина. Известны общепринятые вещи, что пиво – это калорийный напиток, в нем есть витамины группы В, но степень вредности зависит только от количества выпитого, - комментирует ИА «НСН» Алексей Ковтун.

Ранее нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский заявил, что пиво является наиболее опасным спиртным напитком для человека. Причина – в нем содержатся металлы, которые могут вызывать кардиопатию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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