2020-02-05T22:29:02+03:00
Политика

СБУ проводит обыск в квартире журналиста телеканала «1+1»

В группе «1+1 медиа» назвали действия Службы безопасности Украины давлением на СМИ [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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СБУ проводит обыск в квартире журналиста телеканала «1+1».СБУ проводит обыск в квартире журналиста телеканала «1+1».Фото: REUTERS
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Депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что Служба безопасности Украины проводит обыски в квартире журналиста телеканала «1+1» в рамках расследования дела о прослушивании украинского премьер-министра Алексея Гончарука.

«Они пришли, чтобы выяснить, с помощью какого устройства [журналист Евгений] Куксин записывал Гончарука в кабинете министров», - сказал депутат.

Агентство УНИАН сообщает, что обыски проходят на квартире журналиста Дениса Данько

В СБУ заявили, что в ходе осуществляют обыски в отношении конкретных лиц и не вмешивается в работу телеканала и их, на местах возможного создания и хранения аудио файлов, полученных незаконным путем.

В группе «1+1 медиа» назвали действия СБУ в давлением на СМИ.

Напомним, ранее в Интернет выложили аудиозапись, на которой человек с похожим на Гончарука голосом обсуждает президента Украины Владимира Зеленского и говорит о его непонимание принципов экономики. После публикации аудиозаписи министр заявил об отставке, чтобы «свое уважение к президенту», которого «выбрали беспрецедентное числа украинцев». В итоге украинский лидер отставку не принял.

Ответ Алексея Гончарука на появление скандальных видеозаписей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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