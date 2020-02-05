СБУ проводит обыск в квартире журналиста телеканала «1+1»
Депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что Служба безопасности Украины проводит обыски в квартире журналиста телеканала «1+1» в рамках расследования дела о прослушивании украинского премьер-министра Алексея Гончарука.
«Они пришли, чтобы выяснить, с помощью какого устройства [журналист Евгений] Куксин записывал Гончарука в кабинете министров», - сказал депутат.
Агентство УНИАН сообщает, что обыски проходят на квартире журналиста Дениса Данько
В СБУ заявили, что в ходе осуществляют обыски в отношении конкретных лиц и не вмешивается в работу телеканала и их, на местах возможного создания и хранения аудио файлов, полученных незаконным путем.
В группе «1+1 медиа» назвали действия СБУ в давлением на СМИ.
Напомним, ранее в Интернет выложили аудиозапись, на которой человек с похожим на Гончарука голосом обсуждает президента Украины Владимира Зеленского и говорит о его непонимание принципов экономики. После публикации аудиозаписи министр заявил об отставке, чтобы «свое уважение к президенту», которого «выбрали беспрецедентное числа украинцев». В итоге украинский лидер отставку не принял.
Ответ Алексея Гончарука на появление скандальных видеозаписей.
ИСТОЧНИК KP.RU