В Госдуме отреагировали на заявление, что Киев пока не готов к «возвращению» Крыма

5 Февр. 2020 2020-02-05T22:54:45+03:00

Крым стал российским по итогам референдума 2014 года Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление «постоянного представителя президента Украины в Крыму» Антона Кориневича. Уполномоченный признал, что в настоящий момент Киев не готов к «возвращению» полуострова.

Российский парламентарий отметил, что это «вынужденное, но искреннее признание».

- Крым для Украины чужая территория, со своей инфраструктурой, своими проблемами, другой ментальностью. Приятно, что украинский представитель нашел в себе силы для ответа на «наболевшую для Запада тему», - комментирует Бальбек RT.

Депутат уверен, что в том заявлении можно рассмотреть послание для Москвы, причем оно в позитивном ключе.

- Украине уже не нужен Крым, да мы его и не отдадим никогда, но сохранить лицо и требовать якобы своё Киев вынужден, — заключил парламентарий.

Ранее Кориневич сделал заявление о неготовности Украины к возврату Крыма.

Полуостров отошел России в 2014 году после проведенного референдума. Большинство жителей высказались за присоединение к РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU