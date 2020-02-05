В Госдуме отреагировали на заявление, что Киев пока не готов к «возвращению» Крыма
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление «постоянного представителя президента Украины в Крыму» Антона Кориневича. Уполномоченный признал, что в настоящий момент Киев не готов к «возвращению» полуострова.
Российский парламентарий отметил, что это «вынужденное, но искреннее признание».
- Крым для Украины чужая территория, со своей инфраструктурой, своими проблемами, другой ментальностью. Приятно, что украинский представитель нашел в себе силы для ответа на «наболевшую для Запада тему», - комментирует Бальбек RT.
Депутат уверен, что в том заявлении можно рассмотреть послание для Москвы, причем оно в позитивном ключе.
- Украине уже не нужен Крым, да мы его и не отдадим никогда, но сохранить лицо и требовать якобы своё Киев вынужден, — заключил парламентарий.
Ранее Кориневич сделал заявление о неготовности Украины к возврату Крыма.
Полуостров отошел России в 2014 году после проведенного референдума. Большинство жителей высказались за присоединение к РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU