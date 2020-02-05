WADA подтвердило, что санкции против российского спорта распространяются и на ЧМ-2022 по футболу
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что при отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, санкции будут распространяться и на Чемпионат мира по футболу 2022. Таким образом сборная России сможет выступить только в нейтральном статусе.
Напомним, арабский телеканал beIN SPORTS ссылаясь на свои источники сообщил, что WADA отстранило российскую национальную сборную по футболу от участия в Чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Как писал сайт kp.ru, в Международной федерации футбола (FIFA) заявили, что находятся в контакте с WADA и ASOIF для прояснения вопроса по решению исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства в отношении футбола.
Напомним, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обжаловало санкции против российской сборной в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. В свою очередь, в Антидопинговом агентстве США (USADA) отметили, что судебное дело займет несколько месяцев и вероятно завершится после Олимпиады-2020 в Токио.
ИСТОЧНИК KP.RU