2020-02-05T23:54:51+03:00
Общество

На организацию контроля за коллекторами уйдет почти два миллиарда рублей

Информацию соберут в едином реестре
Елена АКИМОВА
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Информацию о коллекторах соберут в едином реестреИнформацию о коллекторах соберут в едином реестреФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минюст предлагает расширить полномочия Федеральной службе судебных приставов. Ведомство будет обязано наблюдать за работой коллекторов, специально для этого создадут единый реестр профессиональных организаций по возврату просроченной задолженности.

Для того, чтобы собрать общую базу сведений и настроить ее работу в автоматическом режиме, будет выделено почти два миллиарда рублей. В 2021 году - 1,046 млрд, а в 2022 году — 973 млн рублей.

Для работы в новом подразделении наберут 1605 человек. Об этом говорится в законопроекте Минюста, который в апреле планируется внести на рассмотрение Госдумы.

В Госдуме отметили, что данные изменения вполне своевременны и в масштабах бюджета указанная цифра не является незначительной. Если благодаря запуску новой системы контроля удастся исключить беспредел со стороны коллекторов, то в Госдуме готовы оказать поддержку будущему законопроекту, пишет газета "Известия".

Ранее в Подмосковье коллекторы превратили в ад жизнь женщины, которая оформила кредит, чтобы оплатить операцию для внука.

ИСТОЧНИК KP.RU

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