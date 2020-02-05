В ВОЗ заявили, что лекарств от «китайского» коронавируса пока нет

5 Февр. 2020 2020-02-06T00:14:07+03:00

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что лекарств, способных эффективно бороться с новым «китайским» коронавирусом 2019-nCoV пока не придумали, их просто нет. Но большинство заразившихся и заболевших вызываемой этой инфекцией пневмонией выживут, «если получат адекватное поддерживающее лечение».

«Нет подтвержденных, эффективных лекарств от нового коронавируса», - заявил на брифинге в среду, 5 февраля, исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным программам Майкл Райан.

Он напомнил, что умирают, в основном, уже не совсем здоровые пожилые люди, а многие пациенты, по его мнению, «скончались от того, что стали отказывать их органы, не обязательно из-за эффекта от вируса, но от шока, который создал этот вирус».

«Так что большинство пациентов выживут, если получат адекватное поддерживающее лечение», - приводит его слова РИА Новости.

Карта распространения коронавируса

Ранее ВОЗ призвала призывает мировое сообщество выделить на борьбу с распространением коронавируса 675 млн долларов. К слову, как писал сайт kp.ru, ранее экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал нашему обозревателю Александру Гамову, что китайские врачи нашли 30 лекарств, эффективных при лечении коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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ИСТОЧНИК KP.RU