2020-02-06T01:38:54+03:00
В мире

Глава МАГАТЭ: КНДР нельзя признать ядерной державой

Агентство рассчитывает, что Северная Корея и США уже в этом году договорятся о денуклеаризации Корейского полуострова
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Генеральный директор Гросси Рафаэль МАГАТЭ и госсекретарь США Майк ПомпеоГенеральный директор Гросси Рафаэль МАГАТЭ и госсекретарь США Майк ПомпеоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Северную Корею нельзя юридически признать ядерной державой, поскольку для этого пришлось бы менять Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая в вашингтонском центре Карнеги.

«Это юридический вопрос, который имеет отношение к ДНЯО. Как вы знаете, ДНЯО признает только определенное число стран в качестве законных обладателей ядерного оружия. Без изменения этого договора они не могут быть признаны таковыми», - сказал он, добавив, что «с юридической точки зрения» о признании КНДР ядерной державой не может быть и речи.

Глава МАГАТЭ также сообщил, что у него была «хорошая встреча» с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которой он понял, что переговоры Вашингтона с Пхеньяном о денуклеаризации Корейского полуострова продолжаются. Поэтому он «воодушевлен тем, что усилия не прекращаются».

Гросси отметил, что «когда дело дойдет до соглашения между Штатами и КНДР, то «МАГАТЭ будет его частью».

«По-другому быть не может. Когда будет достигнуто соглашение, – а я надеюсь, это произойдет в этом году, – МАГАТЭ сделает все возможное, чтобы стать надежным, нейтральным, независимым, точным партнером в этих усилиях», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Вашингтон предложил Пхеньяну продолжить переговоры в Стокгольме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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