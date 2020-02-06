2020-02-06T05:28:04+03:00
Политика

Трамп выступит с заявлением по импичменту

Президент США пообещал обратиться к американцам из Белого дома в полдень 6 февраля [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент США Дональд Трамп выступает в конгрессе. За его спиной – вице-президент Майкл Пенс и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, настаивавшая на импичментеПрезидент США Дональд Трамп выступает в конгрессе. За его спиной – вице-президент Майкл Пенс и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, настаивавшая на импичментеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Избежавший импичмента президент США Дональд Трамп объявил, что в четверг, 6 февраля, собирается выступить перед американцами с заявлением по поводу провалившейся попытки демократов досрочно отстранить его от власти.

«Я сделаю заявление завтра в 12:00 (6 февраля 20:00 мск) в Белом доме, чтобы обсудить победу нашей страны над обманом с импичментом!» - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, во время итогового голосования в сенате большинство законодателей высказались против отрешения президента от должности. Белый дом обвинил демократов из конгресса в попытке повлиять на результаты президентских выборов – и предыдущих, и предстоящих. А в избирательныом штабе Трампа заявили, что вся эта история с импичментом пошла только на пользу его избирательной кампании.

«Это мошенничество с импичментом станет наихудшим просчетом в американской политической истории», - говорится в заявлении штаба.

"Трамп навсегда!": Первый твит президента США после голосования по импичменту в Сенате..

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Лавров прилетел на Кубу
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 563
Пелоси: Трамп остается угрозой для американской демократии
ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС
Японские врачи не обнаружили коронавирус у россиян на круизном лайнере
Крушение самолета в Стамбуле: число жертв возросло до трех
Трамп выступит с заявлением по импичменту
Белый дом обвинил демократов в попытке повлиять на президентские выборы
На Украине собираются принять закон о рынке земли
Глава МАГАТЭ: КНДР нельзя признать ядерной державой
Адмирал ВМС США: Нашим кораблям угрожают российские подлодки у американских берегов
В ВОЗ заявили, что лекарств от «китайского» коронавируса пока нет
На организацию контроля за коллекторами уйдет почти два миллиарда рублей
В Германии потребовали от ЕС «четче» реагировать на санкции против «Северного потока - 2»
Крушение самолета в Стамбуле: погиб один человек, пострадали 157
Росавтодор объяснил, почему невозможно полностью отказаться от шипованных шин
Республиканец Митт Ромни решил голосовать за импичмент Трампа
WADA подтвердило, что санкции против российского спорта распространяются и на ЧМ-2022 по футболу
В Госдуме отреагировали на заявление, что Киев пока не готов к «возвращению» Крыма
СБУ проводит обыск в квартире журналиста телеканала «1+1»
Эксперт назвал наименее вредный алкоголь
Суд изменил меру пресечения двум фигурантам дела о разбое с участием сотрудников ФСБ
Крушение самолета в Стамбуле: пострадали 120 человек, госпитализированы - более 50
Глава USADA: решение по статусу РУСАДА будет принято после Олимпиады-2020