Трамп выступит с заявлением по импичменту

6 Февр. 2020 2020-02-06T05:28:04+03:00

Президент США Дональд Трамп выступает в конгрессе. За его спиной – вице-президент Майкл Пенс и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, настаивавшая на импичменте Фото: REUTERS

Президент США пообещал обратиться к американцам из Белого дома в полдень 6 февраля [видео]

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Избежавший импичмента президент США Дональд Трамп объявил, что в четверг, 6 февраля, собирается выступить перед американцами с заявлением по поводу провалившейся попытки демократов досрочно отстранить его от власти.

«Я сделаю заявление завтра в 12:00 (6 февраля 20:00 мск) в Белом доме, чтобы обсудить победу нашей страны над обманом с импичментом!» - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, во время итогового голосования в сенате большинство законодателей высказались против отрешения президента от должности. Белый дом обвинил демократов из конгресса в попытке повлиять на результаты президентских выборов – и предыдущих, и предстоящих. А в избирательныом штабе Трампа заявили, что вся эта история с импичментом пошла только на пользу его избирательной кампании.

«Это мошенничество с импичментом станет наихудшим просчетом в американской политической истории», - говорится в заявлении штаба.

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ИСТОЧНИК KP.RU