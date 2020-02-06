2020-02-06T03:19:18+03:00
Происшествия

Крушение самолета в Стамбуле: число жертв возросло до трех

Пострадали, по данным турецкого Минздрава, 179 человек [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Число погибших при жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула выросло до трехЧисло погибших при жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула выросло до трехФото: REUTERS
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К этому часу стало известно, что число жертв жесткой посадки самолета в аэропорту Стамбула возросло до трех, пострадали почти все, кто находился на борту – 179 человек.

Об этом в ночь на четверг сообщило агентство Anadolu со ссылкой на заявление министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа. Ранее сообщалось об одном погибшем и 157 пострадавших.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 5 февраля в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен совершил жесткую посадку прилетевший из Измира Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines. Самолет выкатился за пределы ВПП, рухнул на дорогу и развалился на три части, после чего загорелся.

На борту разбившегося лайнера находились 183 человека – шесть членов экипажа и 177 пассажиров, в том числе два грудных ребенка. По информации сотрудников генерального консульства России в Стамбуле, россиян там не было.

В Стамбуле самолет выкатился за пределы ВПП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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