Крушение самолета в Стамбуле: число жертв возросло до трех
К этому часу стало известно, что число жертв жесткой посадки самолета в аэропорту Стамбула возросло до трех, пострадали почти все, кто находился на борту – 179 человек.
Об этом в ночь на четверг сообщило агентство Anadolu со ссылкой на заявление министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа. Ранее сообщалось об одном погибшем и 157 пострадавших.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 5 февраля в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен совершил жесткую посадку прилетевший из Измира Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines. Самолет выкатился за пределы ВПП, рухнул на дорогу и развалился на три части, после чего загорелся.
На борту разбившегося лайнера находились 183 человека – шесть членов экипажа и 177 пассажиров, в том числе два грудных ребенка. По информации сотрудников генерального консульства России в Стамбуле, россиян там не было.
В Стамбуле самолет выкатился за пределы ВПП.
ИСТОЧНИК KP.RU