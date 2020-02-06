ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС

6 Февр. 2020 2020-02-06T05:38:44+03:00

Атака стала ответом на запущенные из Газы минометные снаряды и воздушные шары со взрывчаткой

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В ночь на четверг, 6 февраля, Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по объектам палестинского движения ХАМАС на территории сектора Газа. Армия обороны еврейского государства объявила, что эта атака стала ответом на два миномётных снаряда и воздушные шары со взрывчаткой, выпущенные со стороны анклава.

«В ответ на запущенные из Газы минометные снаряды и воздушные шары с зажигательной смесью в течение последнего дня (среды, 5 февраля) наши Военно-воздушные силы только что нанесли ряд ударов по террористическим объектам

Напомним, как писал сайт kp.ru, в последнее время случаи обмена ударами между сектором Газа и Израилем участились. Так, в ночь на воскресенье, 26 января, израильские истребители нанесли несколько ударов по объектам ХАМАС в анклаве, в ответ палестинцы запустили ракету.

ИСТОЧНИК KP.RU