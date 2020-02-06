Пелоси: Трамп остается угрозой для американской демократии

6 Февр. 2020 2020-02-06T06:11:43+03:00

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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, которая изначально запустила процедуру импичмента президента страны Дональда Трампа, заявила, что нынешний глава Белого дома остается угрозой для американской демократии, а сенаторы, проголосовавшие против импичмента, «привели в норму беззаконие».

«Сегодня президент и республиканцы сената привели в норму беззаконие и отвергли систему сдержек и противовесов нашей Конституции», - говорится в ее заявлении.

По словам демократки Пелоси, Трамп «остается постоянной угрозой американской демократии, поскольку он настаивает на том, что он выше закона и что он может коррумпировать выборы, если захочет», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во время итогового голосования по импичменту большинство сенаторов высказались против отрешения президента от должности. Белый дом обвинил демократов из конгресса в попытке повлиять на результаты президентских выборов – и предыдущих, и предстоящих. А в избирательныом штабе Трампа заявили, что вся эта история с импичментом пошла только на пользу его избирательной кампании.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734025" frameborder="0"></iframe> Трампу объявили импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU