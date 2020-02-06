2020-02-06T06:11:43+03:00
Политика

Пелоси: Трамп остается угрозой для американской демократии

Так спикер палаты представителей конгресса США прокомментировала итоги голосования по импичменту
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси ПелосиСпикер палаты представителей конгресса США Нэнси ПелосиФото: REUTERS
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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, которая изначально запустила процедуру импичмента президента страны Дональда Трампа, заявила, что нынешний глава Белого дома остается угрозой для американской демократии, а сенаторы, проголосовавшие против импичмента, «привели в норму беззаконие».

«Сегодня президент и республиканцы сената привели в норму беззаконие и отвергли систему сдержек и противовесов нашей Конституции», - говорится в ее заявлении.

По словам демократки Пелоси, Трамп «остается постоянной угрозой американской демократии, поскольку он настаивает на том, что он выше закона и что он может коррумпировать выборы, если захочет», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во время итогового голосования по импичменту большинство сенаторов высказались против отрешения президента от должности. Белый дом обвинил демократов из конгресса в попытке повлиять на результаты президентских выборов – и предыдущих, и предстоящих. А в избирательныом штабе Трампа заявили, что вся эта история с импичментом пошла только на пользу его избирательной кампании.

Трампу объявили импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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