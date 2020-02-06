2020-02-06T07:07:14+03:00
Политика

Сергей Лавров прилетел на Кубу

Остров Свободы стал первым пунктом остановки главы МИД России в его латиноамериканском турне
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел России Сергей ЛавровМинистр иностранных дел России Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на остров Свободы. Самолет российской делегации приземлился в городе Сантьяго-де-Куба, который стал первым пунктом остановки в рамках трехдневного турне по странам Латинской Америки.

Ранее Сергей Лавров говорил, что он специально подобрал такой маршрут, чтобы почтить память легендарного командантелидера кубинской революции Фиделя Кастро и посетить кладбище Святой Ифигении, где похоронены другие борцы за независимость республики.

Кроме того, во время короткого визита в страну российский министр намерен встретиться с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей.

Из Сантьяго-де-Куба глава МИД России отправится в Мехико, в четверг вечером проведет переговоры с мексиканским министром иностранных дел Марсело Эбрардом, а оттуда вылетит в Венесуэлу, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Сергей Лавров посещал Кубу совсем недавно, в июле прошлого года.

Ушел из жизни Фидель Кастро.В субботу, 26 ноября, стало известно о кончине кубинского революционера Фиделя Кастро. Так, команданте умер у себя на родине, на Острове свободы. Ему было 90 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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