Сергей Лавров прилетел на Кубу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на остров Свободы. Самолет российской делегации приземлился в городе Сантьяго-де-Куба, который стал первым пунктом остановки в рамках трехдневного турне по странам Латинской Америки.
Ранее Сергей Лавров говорил, что он специально подобрал такой маршрут, чтобы почтить память легендарного команданте – лидера кубинской революции Фиделя Кастро и посетить кладбище Святой Ифигении, где похоронены другие борцы за независимость республики.
Кроме того, во время короткого визита в страну российский министр намерен встретиться с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей.
Из Сантьяго-де-Куба глава МИД России отправится в Мехико, в четверг вечером проведет переговоры с мексиканским министром иностранных дел Марсело Эбрардом, а оттуда вылетит в Венесуэлу, передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Сергей Лавров посещал Кубу совсем недавно, в июле прошлого года.
Ушел из жизни Фидель Кастро.В субботу, 26 ноября, стало известно о кончине кубинского революционера Фиделя Кастро. Так, команданте умер у себя на родине, на Острове свободы. Ему было 90 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU