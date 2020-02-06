2020-02-06T07:41:01+03:00
Общество

Названы регионы России, в которых потребляют больше всего водки

Рейтинг формировался на основе данных о легальных продажах спиртного
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Жители пяти регионов-лидеров могут позволить себе легальное спиртноеЖители пяти регионов-лидеров могут позволить себе легальное спиртноеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Коми, Чукотка, Карелия, а также Сахалинская и Магаданская области вошли в пятерку регионов-лидеров по потреблению водки. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), который был составлен на основе статистики Росалкогольрегулирования о легальных продажах спиртного и сведениях о населении российских субъектов.

На первом месте по потреблению за 2019 год оказались жители Сахалинской области - на каждого из них приходится по 12 литров водки. Дальше идет Магаданская область - с 11,4 литра. Замыкает тройку Коми, где на душу населения выпадает 10,6 л.

Также в топ-5 вошли Чукотка и Карелия - среднестатистический житель этих регионов выпивает около 10 и 9,6 литра водки в год, передает газета "Известия". По словам главы ЦИФРРА Вадимм Дробиза, высокие зарплаты позволяют этим гражданам покупать легальный алкоголь, да и вся пятерка традиционно лидирует по потреблению спиртного в целом.

Правда, за минувший год в Сахалинской и Магаданской областях, а также в Карелии количество выпитой водки снизились на 2%, а в Коми и на Чукотке, наоборот, выросло - на 1% и 3% соответственно.

Регионы-лидеры по потреблению водки в России:

1. Сахалинская область - 12 л. на душу населения;

2. Магаданская область - 11,4 л.;

3. Республика Коми - 10,6 л.

4. Чукотка - 10 л.;

5. Карелия - 9,6 л.

Сайт kp.ru писал, что в год на одного жителя России приходится в среднем 9,7 литра спиртного. Это значительно меньше, чем было раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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