Названы регионы России, в которых потребляют больше всего водки
Коми, Чукотка, Карелия, а также Сахалинская и Магаданская области вошли в пятерку регионов-лидеров по потреблению водки. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), который был составлен на основе статистики Росалкогольрегулирования о легальных продажах спиртного и сведениях о населении российских субъектов.
На первом месте по потреблению за 2019 год оказались жители Сахалинской области - на каждого из них приходится по 12 литров водки. Дальше идет Магаданская область - с 11,4 литра. Замыкает тройку Коми, где на душу населения выпадает 10,6 л.
Также в топ-5 вошли Чукотка и Карелия - среднестатистический житель этих регионов выпивает около 10 и 9,6 литра водки в год, передает газета "Известия". По словам главы ЦИФРРА Вадимм Дробиза, высокие зарплаты позволяют этим гражданам покупать легальный алкоголь, да и вся пятерка традиционно лидирует по потреблению спиртного в целом.
Правда, за минувший год в Сахалинской и Магаданской областях, а также в Карелии количество выпитой водки снизились на 2%, а в Коми и на Чукотке, наоборот, выросло - на 1% и 3% соответственно.
Регионы-лидеры по потреблению водки в России:
1. Сахалинская область - 12 л. на душу населения;
2. Магаданская область - 11,4 л.;
3. Республика Коми - 10,6 л.
4. Чукотка - 10 л.;
5. Карелия - 9,6 л.
Сайт kp.ru писал, что в год на одного жителя России приходится в среднем 9,7 литра спиртного. Это значительно меньше, чем было раньше.
ИСТОЧНИК KP.RU