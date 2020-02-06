Умер Айдар Акаев - сын бывшего президента Киргизии

6 Февр. 2020 2020-02-06T08:53:52+03:00

В Москве на 44 году жизни умер Айдар Акаев

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В Москве умер Айдар Акаев - сын первого президента Киргизии Аскара Акаева. Через две недели ему должно было исполниться 44 года. Печальную новость в четверг, 6 февраля, подтвердили близкие семьи бизнесмена.

По предварительным данным, у Айдара Акаева произошла внезапная остановка сердца. Врачи просто не успели его спасти, передает портал 24.kg. У сына экс-президента остались жена и трое детей.

Также днем ранее 5 февраля состоялись похороны племянника Аскара Акаева — Кубана. Сын брата свергнутого главы республики скончался в возрасте 59 лет.

Сайт kp.ru писал, что в 2013 году Айдару Акаеву было предъявлено заочное обвинение в заключении заведомо невыгодного для Киргизии соглашения по золоторудному месторождению "Кумтор" от 2003 года.

ИСТОЧНИК KP.RU