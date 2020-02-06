Половина россиян ищет подработку ради прибавки к зарплате

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:10:41+03:00

Люди жалуются на нехватку средств

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Больше половины россиян планируют заняться поиском подработки. Заработной платы не хватает 52 процентам респондентов, которые приняли участие в опросе HeadHunter.

Из указанного количества на вопрос о поиске подработки 29% ответили «определенно рассматриваю», а 23% - «скорее рассматриваю».

Счастливцев, которым денег хватает - 16%, они ответили, что варианты поиска дополнительного заработка «абсолютно не рассматривают».

21% отвечают «скорее не рассматриваю», а у 8% подработка уже есть. Оставшиеся 4% затруднились с ответом, пишет газета "Известия".

Больше всего хотят подрабатывать те, кто трудится в сферах искусства и масс-медиа (индекс востребованности дополнительного заработка составляет -0,46 при возможных значениях от -1 до 1),. Чуть меньше заинтересованы в данном вопросе заинтересованы представители науки и образования (-0,43), инсталляции и сервиса (-0,4).

А вот меньше всего дополнительные способы заработка интересуют сотрудников банков (-0,03), компаний по добыче сырья (-0,05), студентов и начинающих специалистов (-0,08).

Учитывая разницу в цифрах, средний показатель по стране держится на уровне -0,22.

Эксперты объясняют стремление подработать тем, что реальные денежные доходы населения падают. По предварительным данным за 2019 год показатель снизился на 0,8%.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировано рекордное число свободных вакансий - более миллиона мест, но соискатели не спешат их занимать.

ИСТОЧНИК KP.RU