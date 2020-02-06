Цены на жилье могут подскочить на 25 процентов
Цены на жилье в России могут вырасти на 25 процентов. Увеличение будет идти постепенно и за два года достигнет указанного показателя. Такой прогноз дали в Совете Федерации.
Сенаторы объясняют, что рост цен будет провоцировать высокая ставка по кредитам для застройщиков и жесткие требованиями к их собственному капиталу.
Эксперты сходятся во мнении, что ценник действительно поползет вверх, но остановится на отметке в 20 процентов. До 25% показатель дойдет только в отдельных регионах.
Впервые покупатели заметят увеличение летом 2021 года. К этому времени завершатся стройки, начатые до введения эскроу-счетов.
- Скорее всего, произойдет монополизация рынка. Мы уже видим, что в Москве стоимость жилья увеличилась примерно на 13%, в «новой Москве» — от 9 до 12%, — заявил «Известиям» первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский.
В правительстве пока не торопятся комментировать новости о возможном росте цен на жилье. Что касается эскроу-счетов (деньги дольщиков хранятся в банке до момента, пока объект не будет введен в эксплуатацию)
То новый механизм не может спровоцировать увеличение, так как банки с легкостью кредитуют большие проекты и компенсируют застройщикам средства.
ИСТОЧНИК KP.RU