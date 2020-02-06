Неизвестные похитили американца в Афганистане
Неизвестные похитили гражданина США на востоке Афганистана. Американец пропал в течение последних нескольких дней в провинции Хост.
Известно, что он работал подрядчиком и не имел связи с военными структурами Соединенных Штатов на момент похищения. Один из чиновников подтвердил телеканалу CNN, что поиски пропавшего продолжаются. Кто его похитители, пока неизвестно.
"Благосостояние и безопасность американских граждан за рубежом является одним из самых высоких приоритетов Государственного департамента. У нас больше нет комментариев", - сказали во внешнеполитическом ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU