2020-02-06T09:32:52+03:00
Происшествия

Неизвестные похитили американца в Афганистане

Подрядчик из США пропал несколько дней назад в провинции Хост
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Неизвестные похитили гражданина США на востоке Афганистана. Американец пропал в течение последних нескольких дней в провинции Хост.

Известно, что он работал подрядчиком и не имел связи с военными структурами Соединенных Штатов на момент похищения. Один из чиновников подтвердил телеканалу CNN, что поиски пропавшего продолжаются. Кто его похитители, пока неизвестно.

"Благосостояние и безопасность американских граждан за рубежом является одним из самых высоких приоритетов Государственного департамента. У нас больше нет комментариев", - сказали во внешнеполитическом ведомстве.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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