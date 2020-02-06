2020-02-06T10:34:31+03:00
Происшествия

Скоростной поезд сошел с рельсов в Италии: погибли два человека

В результате аварии опрокинулись по меньшей мере два вагона [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Два человека погибли, около 30 пострадали. Фото: twitter.com/emergenzavvfДва человека погибли, около 30 пострадали. Фото: twitter.com/emergenzavvf
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В Италии опрокинулся скоростной поезд, следовавший по маршруту Милан - Болонья. Инцидент произошел в четверг, 6 февраля, рано утром в провинции Лоди.

Жертвами происшествия стали два человека - машинист поезда и другой железнодорожник. Еще около 30 человек пострадали. Речь идет, в основном, о легких травмах.

Жертвы аварии - машинист и другой железнодорожник. Фото: twitter.com/poliziadistato

Жертвы аварии - машинист и другой железнодорожник. Фото: twitter.com/poliziadistato

На место прибыли десятки бригад скорой помощи и спасатели. Причина аварии уточняется, передает газета Corriere della Sera.

Поезда, которые должны были следовать через участок, где произошла авария, направлены по другим направлениям. Задержки в железнодорожном движении составляют не более одного часа.

Опрокинулись как минимум два вагона. Фото: twitter.com/poliziadistato

Опрокинулись как минимум два вагона. Фото: twitter.com/poliziadistato

Сайт kp.ru писал, что в прошлом месяце казахстанский поезд-снегоочиститель сошел с рельсов на Алтае. Топливный бак был пробит, из него вытекло горючее. Никто не пострадал.

Скоростной поезд направления Милан - Болонья сошел с рельсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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