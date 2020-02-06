Скоростной поезд сошел с рельсов в Италии: погибли два человека
В Италии опрокинулся скоростной поезд, следовавший по маршруту Милан - Болонья. Инцидент произошел в четверг, 6 февраля, рано утром в провинции Лоди.
Жертвами происшествия стали два человека - машинист поезда и другой железнодорожник. Еще около 30 человек пострадали. Речь идет, в основном, о легких травмах.
Жертвы аварии - машинист и другой железнодорожник. Фото: twitter.com/poliziadistato
На место прибыли десятки бригад скорой помощи и спасатели. Причина аварии уточняется, передает газета Corriere della Sera.
Поезда, которые должны были следовать через участок, где произошла авария, направлены по другим направлениям. Задержки в железнодорожном движении составляют не более одного часа.
Опрокинулись как минимум два вагона. Фото: twitter.com/poliziadistato
Сайт kp.ru писал, что в прошлом месяце казахстанский поезд-снегоочиститель сошел с рельсов на Алтае. Топливный бак был пробит, из него вытекло горючее. Никто не пострадал.
Скоростной поезд направления Милан - Болонья сошел с рельсов.
ИСТОЧНИК KP.RU