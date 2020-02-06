Соратница Зеленского призвала не выплачивать пенсии жителям Донбасса

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:45:58+03:00

Депутата Елизавету Богуцкую очень волнует тот факт, что деньги могут получить пророссийские украинцы [видео]

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Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая призвали отказаться от выплат пенсий жителям Донбасса, поскольку многие из них могут симпатизировать России. Такое опасение было высказано парламентарием в среду, 5 февраля, на обсуждении законопроекта об упрощении перечисления социальных средств людям с неподконтрольных Киеву территорий.

"Я категорически против этого закона", - выкрикнула депутат со своего места.

Она рассказала, что сама является переселенкой, и таких огромное количество. Причем до недавнего момента люди почти не могли рассчитывать на помощь от государства, а сейчас предлагается выплачивать пенсии даже тем старикам, которые остались на "оккупированных" территориях. По мнению Богуцкой, это нечестно.

"Кто будет определять, какие взгляды у этих пенсионеров, поддерживают они Россию или нет?" - сказала депутат, выступление которой публикует телеканал "112 Украина".

Парламентарий от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин резко раскритиковал позицию коллеги.

"И эту фашистку в Раду привел [президент Украины Владимир] Зеленский, которого многие из наших единомышленников поддержали во втором туре выборов. Эта власть не заслуживает ни уважения, ни доброго слова", - написал он у себя в Facebook.

Ранее сайт kp.ru писал уже писал о Елизавете Богуцкой. Именно она демонстративно разъезжала по Симферополю на машине-вышиванке, одевалась исключительно в цвета украинского флага и обвиняла Россию в терактах во Франции.

Соратница Зеленского призвала не платить пенсии жителям Донбасса, который симпатизируют России.

ИСТОЧНИК KP.RU