Соратница Зеленского призвала не выплачивать пенсии жителям Донбасса
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая призвали отказаться от выплат пенсий жителям Донбасса, поскольку многие из них могут симпатизировать России. Такое опасение было высказано парламентарием в среду, 5 февраля, на обсуждении законопроекта об упрощении перечисления социальных средств людям с неподконтрольных Киеву территорий.
"Я категорически против этого закона", - выкрикнула депутат со своего места.
Она рассказала, что сама является переселенкой, и таких огромное количество. Причем до недавнего момента люди почти не могли рассчитывать на помощь от государства, а сейчас предлагается выплачивать пенсии даже тем старикам, которые остались на "оккупированных" территориях. По мнению Богуцкой, это нечестно.
"Кто будет определять, какие взгляды у этих пенсионеров, поддерживают они Россию или нет?" - сказала депутат, выступление которой публикует телеканал "112 Украина".
Парламентарий от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин резко раскритиковал позицию коллеги.
"И эту фашистку в Раду привел [президент Украины Владимир] Зеленский, которого многие из наших единомышленников поддержали во втором туре выборов. Эта власть не заслуживает ни уважения, ни доброго слова", - написал он у себя в Facebook.
Ранее сайт kp.ru писал уже писал о Елизавете Богуцкой. Именно она демонстративно разъезжала по Симферополю на машине-вышиванке, одевалась исключительно в цвета украинского флага и обвиняла Россию в терактах во Франции.
Соратница Зеленского призвала не платить пенсии жителям Донбасса, который симпатизируют России.
ИСТОЧНИК KP.RU
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