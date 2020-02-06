2020-02-06T10:57:01+03:00
Спорт

Друзья подарили Роналду на день рождения "Гелендваген"

5 февраля футболисту исполнилось 35 лет
Ася КУЗНЕЦОВА
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Около ресторана, где футболист 5 февраля отметил свой день рождения, его ждал чёрный "Гелендваген", перевязанный красной лентой и украшенный бантомОколо ресторана, где футболист 5 февраля отметил свой день рождения, его ждал чёрный "Гелендваген", перевязанный красной лентой и украшенный бантомФото: REUTERS
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Криштиану Роналду, нападающий "Ювентуса", получил от друзей на 35-летие Мерседес "Гелендваген". Видео, на котором имениннику вручают подарок, опубликовала жена - Джорджина Родригес.

Около ресторана, где футболист 5 февраля отметил свой день рождения, его ждал чёрный "Гелендваген", перевязанный красной лентой и украшенный бантом. Друзья стали взрывать хлопушки и поздравлять Роналду на португальском. Спортсмен обнял и поблагодарил каждого из присутствующих. Джорджина Родригес подписала видео словами "Поздравляю мужчину моей жизни!".

Сам Роналду опубликовал в день своего рождения снимок, на котором они с женой и старшим сыном показывают праздничный торт в виде инициалов "CR" и цифры "7" - номера, под которым играет Криштиану Роналду.

cristianocristiano
Торт "CR 7" на день рождения Криштиану Роналду
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- Настало время, чтобы отметить день моего рождения. Спасибо, любимая, за этот великолепный сюрприз, - подписал он.

Роналду подарили «Гелендваген» на день рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Друзья подарили Роналду на день рождения "Гелендваген"
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