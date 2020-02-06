Друзья подарили Роналду на день рождения "Гелендваген"
Криштиану Роналду, нападающий "Ювентуса", получил от друзей на 35-летие Мерседес "Гелендваген". Видео, на котором имениннику вручают подарок, опубликовала жена - Джорджина Родригес.
Около ресторана, где футболист 5 февраля отметил свой день рождения, его ждал чёрный "Гелендваген", перевязанный красной лентой и украшенный бантом. Друзья стали взрывать хлопушки и поздравлять Роналду на португальском. Спортсмен обнял и поблагодарил каждого из присутствующих. Джорджина Родригес подписала видео словами "Поздравляю мужчину моей жизни!".
Сам Роналду опубликовал в день своего рождения снимок, на котором они с женой и старшим сыном показывают праздничный торт в виде инициалов "CR" и цифры "7" - номера, под которым играет Криштиану Роналду.
- Настало время, чтобы отметить день моего рождения. Спасибо, любимая, за этот великолепный сюрприз, - подписал он.
Роналду подарили «Гелендваген» на день рождения.
ИСТОЧНИК KP.RU