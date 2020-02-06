2020-02-06T11:26:46+03:00
Политика

Счетная палата предлагает улучшить процесс отчета правительства в Госдуме

Такие мероприятия остаются важными механизмами оценки эффективности деятельности исполнительных органов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Счетная палата предлагает усовершенствовать проведение ежегодного отчета кабмина в Государственной думе и "правительственных часов" в палатах Федерального собрания. Об этом говорится в отчете ведомства о результатах стратегического аудита деятельности федеральных органов исполнительной власти за 2017-2018 года и девять месяцев 2019-го.

По мнению специалистов, "правительственные часы" остаются важным механизмом оценки эффективности работы властей, позволяют выявлять проблемы и давать рекомендации.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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