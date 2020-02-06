ОБСЕ завершит миссию на Украине лишь после урегулирования конфликта

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:54:18+03:00

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Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе свернет специальную мониторинговую миссию на Украине лишь после того, как конфликт будет урегулирован. Такое заявление сделал председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели.

По его словам, все зависит от представителей Киева и Донбасса. Если стороны в ближайшие годы проведут демилитаризацию, установят прочный мир и серьезно продвинутся в вопросе выполнения минских соглашений, то наблюдатели покинут территорию страны.

"Однажды у нас не будет необходимости иметь СММ, так как конфликт разрешен. Это будет величайшим достижением не только ОБСЕ, но и всего сообщества", - цитирует ТАСС председателя ПА.

Бывший кандидат в президенты Украины Олег Царев в прошлом году рассказал сайту kp.ru, что миротворцы симпатизируют жителям Донбасса и России, но не могут этого открыто показывать. Многие из них знают русский язык и имеют какую-то связь с СССР.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703836" frameborder="0"></iframe> Что стало с Донбассом за пять лет войны.Вот и подошла к концу первая «пятилетка» независимости Донбасса. Спецкор «КП» Дмитрий Стешин попытался понять: что получили и что потеряли за эти долгие годы мятежные и независимые республики - ДНР и ЛНР?Дмитрий СТЕШИН

ИСТОЧНИК KP.RU