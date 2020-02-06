2020-02-06T12:57:57+03:00
Происшествия

Дело о похищении певца Авраама Руссо будет пересмотрено

Мосгорсуд отменил решение об освобождении фигурантов дела от наказания
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Авраам РуссоАвраам РуссоФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Московский городской суд отменил постановление Пресненского суда об освобождении от наказания фигурантов уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо. Дело возвращено на новое рассмотрение районной инстанцией. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Сайт kp.ru писал, что Руссо обратился к московским следователям несколько лет назад. Он рассказал, что еще в начале 2004-го бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов поручил своим приближенным похитить его и заставить подписать невыгодный контракт, по которому практически вся прибыль доставалась бы предпринимателю.

Певца увезли в Подмосковье и несколько дней избивали, пока он не согласился на выдвинутые условия. В преступлении обвинили племянника Исмаилова Заура Марданова, его бывшего водителя Владимира Гусакова и бизнесмена Эльяра Дамирова.

Фигуранты дела свою вину не признали. Их освободили в соответствии с примечанием статьи 126 УК РФ, по которому лицо, добровольно отпустившее похищенного, не подлежит наказанию, если в его действиях нет иного состава преступления.

"В связи с нарушением норм уголовно-процессуального законодательства уголовное дело возвращено на новое судебное рассмотрение в тот же суд. Таким образом, апелляционное представление прокурора и апелляционная жалоба потерпевшего удовлетворены, апелляционные жалобы адвокатов в защиту обвиняемых... оставлены без удовлетворения", - передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Китае коронавирус спас девушку от изнасилования
Гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить с собой: у спортсменки булимия
Дело о похищении певца Авраама Руссо будет пересмотрено
Disney назвал даты премьеры новых сериалов Marvel
Названы регионы, где самая высокая подростковая преступность
Количество погибших при сходе лавины в Турции увеличилось до 38
ОБСЕ завершит миссию на Украине лишь после урегулирования конфликта
Счетная палата предлагает улучшить процесс отчета правительства в Госдуме
Коронавирус из Китая может замедлить российскую экономику на 0,11 п.п.
Китайский Ухань ежедневно дезинфицируют паровыми пушками и оросителями
Друзья подарили Роналду на день рождения "Гелендваген"
Соратница Зеленского призвала не выплачивать пенсии жителям Донбасса
Скоростной поезд сошел с рельсов в Италии: погибли два человека
Неизвестные похитили американца в Афганистане
Цены на жилье могут подскочить на 25 процентов
В Иерусалиме автомобиль въехал в толпу: пострадали 15 военных
Корабль "Союз МС-13" с тремя космонавтами на борту возвращается на Землю
Половина россиян ищет подработку ради прибавки к зарплате
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку по Дамаску
Умер Айдар Акаев - сын бывшего президента Киргизии
Лайфхак по-китайски: зубочистки против коронавируса
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в США
В продаже оказались данные более 1,2 млн клиентов микрозаймов
Названы регионы России, в которых потребляют больше всего водки
Сергей Лавров прилетел на Кубу
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 563
Пелоси: Трамп остается угрозой для американской демократии
ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС