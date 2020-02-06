Дело о похищении певца Авраама Руссо будет пересмотрено

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:57:57+03:00

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Московский городской суд отменил постановление Пресненского суда об освобождении от наказания фигурантов уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо. Дело возвращено на новое рассмотрение районной инстанцией. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Сайт kp.ru писал, что Руссо обратился к московским следователям несколько лет назад. Он рассказал, что еще в начале 2004-го бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов поручил своим приближенным похитить его и заставить подписать невыгодный контракт, по которому практически вся прибыль доставалась бы предпринимателю.

Певца увезли в Подмосковье и несколько дней избивали, пока он не согласился на выдвинутые условия. В преступлении обвинили племянника Исмаилова Заура Марданова, его бывшего водителя Владимира Гусакова и бизнесмена Эльяра Дамирова.

Фигуранты дела свою вину не признали. Их освободили в соответствии с примечанием статьи 126 УК РФ, по которому лицо, добровольно отпустившее похищенного, не подлежит наказанию, если в его действиях нет иного состава преступления.

"В связи с нарушением норм уголовно-процессуального законодательства уголовное дело возвращено на новое судебное рассмотрение в тот же суд. Таким образом, апелляционное представление прокурора и апелляционная жалоба потерпевшего удовлетворены, апелляционные жалобы адвокатов в защиту обвиняемых... оставлены без удовлетворения", - передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU