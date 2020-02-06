В Китае коронавирус спас девушку от изнасилования

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:01:27+03:00

Находчивая жертва сразу позвонила в полицию, и сотрудники приступили к поиску преступника, но ситуацию осложняло то, что почти все жители города носят медицинские маски. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Китаянка закашляла и сказала ворвавшемуся в дом преступнику, что недавно приехала из Уханя

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В китайском городе Цзиншань насильник ворвался в дом к девушке, но та притворилась больной, начав кашлять, и сказала ему, что она одна в доме, потому что её поместили в карантин после приезда из Уханя, сообщает Бюро общественной безопасности Цзиншаня в WeChat.

- Я только вернулась из Уханя, я заражена, поэтому я в карантине, - закричала жертва, когда 25-летний Сяо проник в её спальню.

После этого она начала кашлять и отталкивать насильника, который пытался душить её и закрыть рот рукой. Предупреждения испугали Сяо, и он убежал из дома девушки, но успел украсть у неё 3 тысячи юаней и мобильный телефон.

В полиции рассказали, что Сяо в тот день ушёл из дома, у него не было денег, и он решил пойти на ограбление, но когда он проник в дом и обнаружил там одинокую девушку, он решился и на изнасилование.

Находчивая жертва сразу позвонила в полицию, и сотрудники приступили к поиску преступника, но ситуацию осложняло то, что почти все жители города носят медицинские маски.

Под утро Сяо сам явился в участок в сопровождении отца, признал вину и сейчас находится под стражей.

Цзиншань расположен в трёх часах езды от города Ухань, ставшего источником эпидемии коронавируса в Китае, которая уже унесла жизни 565 человек, среди них 1 летальный исход случился в Гонконге и 1 на Филиппинах. Во всём мире число заболевших достигло 28 276, при этом 1173 пациентов смогли победить инфекцию и были выписаны из больниц.

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ИСТОЧНИК KP.RU