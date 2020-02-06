2020-02-06T13:10:45+03:00
Происшествия

В Москве избили депутата

Народному избраннику разбили очки и лицо
Иван РУНЕВ
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Депутата избили во время спора в дорожном трафике.Депутата избили во время спора в дорожном трафике.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Вечером 4 февраля в полицию обратился депутат Мещанского муниципального округа. Мужчина сообщил правоохранителям, что стал жертвой избиения во время дорожного конфликта на Сухаревском переулке в Москве.

«В полицию поступило заявление от 36-летнего депутата. Чиновник рассказал, что во время дорожного конфликта с водителем иномарки «Ауди ТТ» на Сухаревском переулке, последний избил его. По словам мужчины, неизвестный водитель нанёс ему несколько ударов в область лица,чем причинил физическую боль и страдания. Также, депутату был нанесён материальный ущерб в виде разбитых очков,» - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах

Правоохранителям предстоит разыскать неизвестного драчуна на «Ауди», оставившего депутата Мещанского округа без очков и с разбитым лицом, а также выяснить все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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