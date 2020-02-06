Корабль "Союз МС-13" благополучно доставил космонавтов на Землю

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:49:25+03:00

Капсула с тремя членами экипажа приземлилась в Казахстане [видео]

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В Казахстане успешно приземлился пилотируемый корабль "Союз МС-13" с тремя членами экипажа Международной космической станции на борту. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

В четверг, 6 февраля, в 11:46 мск корабль разделился на три отсека - бытовой, приборно-агрегатный и спускаемый аппарат, а по достижению высоты в 10,6 километра начали раскрываться парашюты для снижения скорости.

Сайт kp.ru писал, что "Союз" должен был совершить посадку вскоре после полудня. Так и получилось.

На борту корабля находились три человека

"Специалисты поисково-спасательной службы завершили эвакуацию экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-13" из спускаемого аппарата. Александр Скворцов, Лука Пармитано и Кристина Кук чувствуют себя хорошо!", - сообщается на странице корпорации в Twitter.

Напомним, что в числе трех доставленных на Землю космонавтов - россиянин, американка и итальянец.

Союз МС-13 возвращается на Землю: прямая трансляция.Утром 6 февраля космический корабль Союз МС-13 с тремя космонавтами отстыкуется от МКС и вернётся на Землю

ИСТОЧНИК KP.RU