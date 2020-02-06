Клишас: в Конституции России может появиться понятие «федеральная территория»
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщил, что понятие "федеральная территория" может появиться в Конституции России. Проработкой этой инициативы займутся комитеты Совета Федерации.
Клишас отметил, что специальная система регулирования необходима для территорий с особым статусом.
- Это обусловлено повышенными требованиями к обеспечению безопасности, защиты и охраны окружающей среды (например, озера Байкал, Кавказских Минеральных Вод) или же к созданию условий по повышению инвестиционной привлекательности, - приводит РИА Новости слова сенатора.
Он добавил, что этот вопрос находится под особым вниманием председателя Совфеда Валентины Матвиенко. Клишас также отметил, что территории со специальным правовым режимом уже существуют в некоторых государствах.
Если введение такого понятия будет принято, то федеральные территории выйдут из состава территорий российских субъектов.
ИСТОЧНИК KP.RU