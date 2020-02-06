Тимошенко спровоцировала потасовку депутатов в Верховной Раде
В зале Верховной Рады вновь произошла потасовка депутатов.
В четверг, 6 февраля, во время перерыва лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко демонстративно заняла место председателя парламента в попытке заблокировать работу народного собрания, где сегодня будет обсуждаться принятие закона о рынке земли.
Ей на помощь поспешил соратник Сергей Власенко. Со стороны "Слуги народа" в ситуацию вмешался Артем Дмитрук. Именно между ними и возник конфликт.
В зале Верховной Рады произошла потасовка между народными депутатами.
Причиной стал скандальный законопроект о снятии моратория на продажу сельскохозяйственной земли. У здания Верховной Рады и Офиса президента собрались порядка 3000 работников аграрных холдингов. В четверг будет принято окончательно решение относительно документа. Проект находится на стадии третьего, заключительного чтения, передает телеканал "112 Украина".
Сайт kp.ru писал, что ранее украинские депутаты уже дрались из-за этого закона.
Фермеры принесли труп животного под стены Верховной Рады.По сообщениям СМИ, необычным перфомансом фермеры продемонстрировали свое отношение к возможному снятию моратория на продажу земель сельхозназначения. По мнению активистов, мертвое животное в гробу олицетворяет будущее животноводства в стране (c) Ruptly
ИСТОЧНИК KP.RU
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